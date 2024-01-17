Таганский суд зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Ранее Хамовнический суд Москвы отклонил аналогичный иск против Ивлеевой, объяснив это тем, что «сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта РФ».