Таганский суд зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Насте Ивлеевой после «почти голой» вечеринки, передает ТАСС. Вторым ответчиком заявлена компания МТС.
С требованием взыскать с Ивлеевой и МТС 1 млрд рублей ранее обратились 22 гражданина во главе с продюсером «Бригады» Александром Иншаковым. Эту сумму от ответчиков требуют перечислить в государственный фонд «Защитники Отечества», который поддерживает участников боевых действий на территории Украины.
Ранее Хамовнический суд Москвы отклонил аналогичный иск против Ивлеевой, объяснив это тем, что «сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта РФ».
С 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка»). Гостями стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
Происходящее на вечеринке возмутило некоторых зрителей. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм. Общественники также написали в СК, МВД и прокуратуру заявления с требованием проверить вечеринку на «пропаганду ЛГБТ»*.
Позже Ивлеева записала видеообращение, затем к ней присоединились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Vacio и Дима Билан. Подробнее о случившемся «Афиша Daily» рассказывала здесь.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.