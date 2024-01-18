Бритни Спирс восстановила аккаунт в инстаграме* и опубликовала новое танцевальное видео

«Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Когда я пишу, я пишу для удовольствия или для других людей! За последние два года я написала более 20 песен для других людей! Я писатель-призрак, и мне это, честно говоря, нравится», — говорилось в ее посте.