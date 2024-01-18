Бритни Спирс восстановила аккаунт в инстаграме* и опубликовала новое танцевальное видео

Бритни Спирс восстановила свою страничку в инстаграме*. Она удалила аккаунт 14 января, написав перед этим, что больше никогда не вернется к музыке.
«Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Когда я пишу, я пишу для удовольствия или для других людей! За последние два года я написала более 20 песен для других людей! Я писатель-призрак, и мне это, честно говоря, нравится», — говорилось в ее посте.
Вернувшись в соцсеть, Спирс опубликовала два танцевальных видео под песню «Pumped Up Kicks» группы Foster the People. «Перед ужином в Catch позавчера! Танцую так, как должна танцевать каждый день своей жизни!» — написала она.
Спирс удалила свой аккаунт в 20-ю годовщину хита «Toxic» и 25-ю годовщину альбома «Baby One More Time». После этого она начала активно вести страничку в Snapchat, заполнив ее рекламным контентом.
Внимание пользователей и СМИ страница Спирс привлекла после видео танцев с ножами. Хоть она и предупредила, что поклонникам не стоит беспокоиться, ножи ненастоящие, в следующих роликах у нее заметили повязку на руке, а также небольшой порез на ноге. После этого полиция проверила состояние здоровья певицы.
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