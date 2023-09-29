Полиция проверила состояние здоровья Бритни Спирс после ее танца с ножами

«Мы отправили сержанта Макконвилла, который многие годы работает в этом районе и уже приезжал в резиденцию Спирс. Он отметил, что у дома с полицейским связался руководитель службы безопасности певицы, который подтвердил, что с ней все хорошо», — сказал капитан.