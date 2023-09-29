Полиция проверила состояние здоровья Бритни Спирс после ее танца с ножами

Полиция навестила Бритни Спирс после того, как она опубликовала видео танца с ножами. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.
Капитан Дин Уорти заявил, что полиция провела проверку состояния здоровья певицы после звонка «не от фаната, а от близкого к ней человека».
«Мы отправили сержанта Макконвилла, который многие годы работает в этом районе и уже приезжал в резиденцию Спирс. Он отметил, что у дома с полицейским связался руководитель службы безопасности певицы, который подтвердил, что с ней все хорошо», — сказал капитан.
Источник NBC также подтвердил, что певица находится «в порядке». «Все это слишком раздули. Она просто выражала свою свободу и продолжает это делать», — сказал он.
25 сентября Спирс выложила в своих соцсетях видео танца с подписью: «Сегодня я начала играть на кухне с ножами». Она добавила, что поклонникам не стоит беспокоиться, так как это ненастоящие ножи.
Позже она снова написала, что просто копирует Шакиру, которая танцевала с ножами во время своего выступления на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в начале сентября.