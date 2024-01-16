Бритни Спирс удалила свою страницу в инстаграме*. У певицы было 43 млн подписчиков

Внимание пользователей и СМИ страница Спирс привлекла после видео танцев с ножами. Хоть она и предупредила, что поклонникам не стоит беспокоиться, ножи ненастоящие, в следующих роликах у нее заметили повязку на руке, а также небольшой порез на ноге. После этого полиция проверила состояние здоровья певицы.