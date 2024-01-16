Бритни Спирс удалила свою страницу в инстаграме*. У певицы было 43 млн подписчиков

Бритни Спирс удалила свой аккаунт в инстаграме* в 20-ю годовщину своего хита «Toxic». Несколько дней назад она объявила о завершении музыкальной карьеры.
На страницу певицы были подписаны 43 млн аккаунтов.
Внимание пользователей и СМИ страница Спирс привлекла после видео танцев с ножами. Хоть она и предупредила, что поклонникам не стоит беспокоиться, ножи ненастоящие, в следующих роликах у нее заметили повязку на руке, а также небольшой порез на ноге. После этого полиция проверила состояние здоровья певицы.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.
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