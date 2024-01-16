S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 5 сентября. Разработчики назвали эту дату финальной

Украинская студия GSC Game World назвала дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: игра выйдет 5 сентября 2024 года.
Дату выхода показали в небольшом трейлере, который на ютубе называется «Объявление окончательной даты релиза».
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 несколько раз переносили, в последний раз GSC Game World говорил, что выпустит игру в первом квартале 2024 года. Таким образом, выход игры вновь отложили на несколько месяцев. Но теперь, как утверждают в студии, больше не будут этого делать.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series X|S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода. Появится ли S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 и если да, то когда это произойдет, неизвестно. По крайней мере, некоторое время тайтл будет эксклюзивом для Xbox. Разработчики пообещали делиться подробностями о проекте до его релиза.
В украинской студии GSC Game World говорили, что не будут продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России из‑за военной операции. Также разработчики решили отказаться от русской озвучки, оставив только субтитры.
В ноябрьском интервью представители GSC сообщили, что прохождение нового шутера должно занять у игроков около 40 часов, при этом они смогут увидеть одну из четырех концовок, которые будут обусловлены решениями нескольких второстепенных квестов, а часть миссий может иметь разный результат в зависимости от принятых решений.
Кроме этого, разработчики обещают хардкорный игровой опыт с минимумом подсказок и необходимостью выживать в наполненной радиоактивными аномалиями и опасными мутантами Зоне. Впрочем, тем, кто не касался серии игр из конца 2000-х годов, предложат набор обучающих механик.
Первый S.T.A.L.K.E.R. вышел в 2007 году. Это шутер с элементами ролевой игры в жанре survival horror, в котором можно найти отсылки к повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и ее киноадаптации «Сталкер» Андрея Тарковского. Действие игры разворачивается на альтернативной Украине, в Чернобыльской зоне отчуждения.