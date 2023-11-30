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«Решил в войнушку поиграть?»: вышел сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Максим Саблин
Вчера в 23:15

Студия GSC Game World представила сюжетный трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2. Релиз сиквела культового шутера от украинских разработчиков должен случиться в первом квартале 2024 года. Более точной даты они пока не называют, так как заняты «полировкой» конечной версии.

Ролик знакомит зрителей с основными персонажами нового путешествия в чернобыльскую Зону отчуждения: Бродягой, Коршуновым, Фаустом, Скифом и Далиным. Хотя их роли в происходящем пока неясны, из видео можно понять, что отключение Стрелком «О-Сознания» в первой игре сильно изменило мир сталкеров и изменило баланс сил между группировками.

До выпуска трейлера представители GSC пообщались с китайским изданием Gamersky, перевод материала опубликовал DTF.

Из него стало известно, что прохождение нового шутера должно занять у игроков около 40 часов, при этом они смогут увидеть одну из четырех концовок, которые будут обусловлены решениями нескольких второстепенных квестов, а часть миссий также может иметь разный результат в зависимости от принятых решений.

Кроме этого, разработчики обещают хардкорный игровой опыт с минимумом подсказок и необходимостью выживать в наполненной радиоактивными аномалиями и опасными мутантами Зоне. Впрочем, тем, кто не касался серии игр из конца 2000-х годов, предложат набор обучающих механик.

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