«Решил в войнушку поиграть?»: вышел сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Из него стало известно, что прохождение нового шутера должно занять у игроков около 40 часов, при этом они смогут увидеть одну из четырех концовок, которые будут обусловлены решениями нескольких второстепенных квестов, а часть миссий также может иметь разный результат в зависимости от принятых решений.