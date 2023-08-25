Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали геймплей в новом трейлере будущей игры

Украинский разработчик видеоигр GSC Game World представил новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. В отличие от предыдущих роликов в этот раз он полностью снят от первого лица, вместе со всеми элементами интерфейса геймплея.
«Оглянитесь вокруг! На первый взгляд это та же самая старая Зона… Застывшая во времени и постоянно трансформирующаяся, готовая нанести удар в непредвиденный момент. Но не позволяйте ей обмануть вас: она изменилась с тех пор, как вы были здесь в последний раз. И чтобы сталкер смог выжить, она потребует того же!» — говорится в описании под роликом.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 несколько раз переносился: сначала на конец 2022 года, потом на 2023-й. Теперь же в трейлере премьера обозначена первым кварталом 2024 года.
По последним данным, в России не будет официального релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 из‑за военной спецоперации на территории Украины. Разработчики решили отказаться и от русской озвучки, оставив только субтитры.
Первый S.T.A.L.K.E.R. вышел в 2007 году. Это шутер с элементами ролевой игры в жанре survival horror, в котором можно найти отсылки к повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и ее киноадаптации «Сталкер» Андрея Тарковского. Действие игры разворачивается на альтернативной Украине, в Чернобыльской зоне отчуждения.