Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали геймплей в новом трейлере будущей игры

«Оглянитесь вокруг! На первый взгляд это та же самая старая Зона… Застывшая во времени и постоянно трансформирующаяся, готовая нанести удар в непредвиденный момент. Но не позволяйте ей обмануть вас: она изменилась с тех пор, как вы были здесь в последний раз. И чтобы сталкер смог выжить, она потребует того же!» — говорится в описании под роликом.