GSC Game World не будет продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России

Украинский разработчик видеоигр GSC Game World не будет продавать игру S.T.A.L.K.E.R. 2 в России из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Физические издания не будут доступны в том числе для покупателей, осуществивших предзаказ. Чтобы вернуть средства, разработчики рекомендовали обратиться в магазины, где была совершена покупка.

Также компания предложила покупателям осуществлять возврат денег через техподдержку платежных систем, с помощью которых приобретались физические копии. Купленные цифровые издания остаются действительными, однако GSC Game World не будет принимать новые заказы.

GSC Game World была основана в 1995 году в Киеве. Среди проектов студии — серия «Казаки», игры S.T.A.L.K.E.R., «Герои уничтоженных империй», «Завоевание Америки», «Александр» (официальный релиз к однименному фильму Оливера Стоуна).

Ранее продажи видеоигр в России приостановили разработавшая Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED, корпорации Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft), Electronic Arts (FIFA, Sims) и Ubisoft (Assasin’s Creed, Just Dance).

После начала «военной операции» на территории Украины, согласно данным Йельского университета, к 15 марта заморозили деятельность или ушли с российского рынка 380 компаний.