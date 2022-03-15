перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Kyle Austin/Unsplash
В Подмосковье вслед за Москвой отменили масочный режим 9:47
GSC Game World не будет продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России 8:50
HBO Max разработает анимационный спинофф сериала «Харли Квинн» 3:31
Премьер-министр РФ подписал временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны 2:36
В Германии начали возбуждать уголовные дела о разжигании ненависти к русскоговорящим 1:57
В эфир Первого канала ворвалась девушка с плакатом. Ей грозит административное дело Вчера в 23:38
wikipedia.org
Под Киевом был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл Вчера в 23:16
Суд в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта Вчера в 22:59
Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России Вчера в 21:38
В Москве суд впервые с начала военных действий на Украине арестовал человека за госизмену Вчера в 21:29
Регуляторы ЕС и Ирландии отозвали летные сертификаты у самолетов российских авиакомпаний Вчера в 21:20
Отмена масочного режима в Москве, блокировка TJ и другие новости дня
Вчера в 20:45 дайджест
Джулиану Ассанжу отказали в праве оспорить экстрадицию в США Вчера в 20:39
ООН: на территории Украины погибли с 24 февраля 636 мирных жителей Вчера в 19:41
«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за следование западным санкциям в РФ Вчера в 19:32
Пит Дэвидсон отправится в космос на корабле Джеффа Безоса Вчера в 19:16
Reynier Carl/Unsplash
«Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» не могут добавить некоторые новинки западных исполнителей Вчера в 18:49
В Киеве сообщили о «технической паузе» в переговорах с Москвой Вчера в 18:21
Bayer продолжит поставлять в Россию лекарства и сельскохозяйственные товары Вчера в 18:07
YouTube могут заблокировать в ближайшее время, если он не выполнит требования РКН Вчера в 17:54
Отключить рекламу

GSC Game World не будет продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России

Денис Ламехов
Сегодня в 8:50

Украинский разработчик видеоигр GSC Game World не будет продавать игру S.T.A.L.K.E.R. 2 в России из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Физические издания не будут доступны в том числе для покупателей, осуществивших предзаказ. Чтобы вернуть средства, разработчики рекомендовали обратиться в магазины, где была совершена покупка.

Также компания предложила покупателям осуществлять возврат денег через техподдержку платежных систем, с помощью которых приобретались физические копии. Купленные цифровые издания остаются действительными, однако GSC Game World не будет принимать новые заказы.

GSC Game World была основана в 1995 году в Киеве. Среди проектов студии — серия «Казаки», игры S.T.A.L.K.E.R., «Герои уничтоженных империй», «Завоевание Америки», «Александр» (официальный релиз к однименному фильму Оливера Стоуна).

Ранее продажи видеоигр в России приостановили разработавшая Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED, корпорации Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft), Electronic Arts (FIFA, Sims) и Ubisoft (Assasin’s Creed, Just Dance).

После начала «военной операции» на территории Украины, согласно данным Йельского университета, к 15 марта заморозили деятельность или ушли с российского рынка 380 компаний.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Наемник
Крис Пайн спасается от недругов в Восточной Европе
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить