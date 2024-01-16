«Иногда он смешной»: актеры сериала «Медведь» объяснили, к какому жанру он относится

В разгар многочисленных премий в сети обсуждают, правильно ли, что сериал «Медведь» представлен в категории «комедия». Многие считают, что проект должен быть в «драме», учитывая его часто тревожный тон.
Однако актеры и съемочная группа с этим не согласны. Когда после победы на «Эмми» репортеры спросили у Джереми Аллена Уайта, считает ли он «Медведя» комедией, актер вскрикнул: «Да!»
Исполнительный продюсер Джош Сениор добавил, что шоу правдиво по отношению к жизни: «Иногда оно смешное, а иногда настоящее». По его словам, поскольку эпизоды «Медведя» длятся примерно полчаса, сериал может претендовать на эту номинацию. Но это не единственная причина.
«Мы хотим говорить правду и заставлять людей переживать. Если они смеются или плачут… мы не можем контролировать то, что происходит после этого», — сказал он. Эбон Мосс-Бахрах, получивший награду за роль второго плана, утверждает, что представления о комедии и драме немного устарели.
«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).
После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал.
За первую половину января 2024 года «Медведь» получил три награды на «Золотом глобусе», четыре — на Critics Choice Awards и десять — на «Эмми».