«Иногда он смешной»: актеры сериала «Медведь» объяснили, к какому жанру он относится

«Мы хотим говорить правду и заставлять людей переживать. Если они смеются или плачут… мы не можем контролировать то, что происходит после этого», — сказал он. Эбон Мосс-Бахрах, получивший награду за роль второго плана, утверждает, что представления о комедии и драме немного устарели.