Следующим фильмом Скорсезе станет экранизация романа «Жизнь Иисуса»

«Я пытаюсь найти новый способ сделать эту тему более доступной, избавившись от негативных ассоциаций с институционализированной религией. Сейчас с этим словом у многих связана негативная коннотация, но это совершенно не означает, что изначальная идея плоха. Давайте вернемся назад и просто подумаем об этом. Вы можете быть против, но это может повлиять на вашу жизнь, даже если вы ее отвергаете. Просто не делайте поспешных выводов — это все, что я пытаюсь сказать. И я говорю это как человек, которому через пару дней исполнится 81 год», — сказал режиссер.