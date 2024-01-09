Следующим фильмом Скорсезе станет экранизация романа «Жизнь Иисуса»

Следующей работой Мартина Скорсезе станет экранизация романа «Жизнь Иисуса» японского писателя Сюсаку Эндо — автора «Молчания», по которому режиссер снял одноименный фильм. Об этом постановщик рассказал в интервью The Los Angeles Times.
Скорсезе уточнил, что большая часть событий фильма будет происходить в наши дни, но отметил, что не будет «сосредотачиваться на конкретном периоде», так как хочет, чтобы «картина ощущалась вневременной». Хронометраж ленты составит 80 минут, что разительно отличается от последних работ артиста — «Убийц цветочной луны» (206 минут) и «Ирландца» (209 минут).
«Я пытаюсь найти новый способ сделать эту тему более доступной, избавившись от негативных ассоциаций с институционализированной религией. Сейчас с этим словом у многих связана негативная коннотация, но это совершенно не означает, что изначальная идея плоха. Давайте вернемся назад и просто подумаем об этом. Вы можете быть против, но это может повлиять на вашу жизнь, даже если вы ее отвергаете. Просто не делайте поспешных выводов — это все, что я пытаюсь сказать. И я говорю это как человек, которому через пару дней исполнится 81 год», — сказал режиссер.
Впервые о планах снять новый фильм, посвященный жизни Иисуса Христа, автор «Славных парней» рассказал в сентябре. По его словам, на создание новой ленты его вдохновила встреча с папой римским Франциском, во время которой понтифик призвал Скорсезе создавать искусство, говорящее о человечности.
Сейчас он уже работает над сценарием вместе с кинокритиком и режиссером Кентом Джонсом, выпустившим в 2018 году свой полнометражный дебют «Дайан».
Последний на сегодняшний день фильм Скорсезе, «Убийцы цветочной луны», вышел в октябре 2023 года и был тепло встречен как критиками, так и зрителями. Исполнительница главной роли Лили Глэдстоун выиграла в номинации «Лучшая женская роль в драме» на 81-й премии «Золотой глобус», а сама картина получила 15 номинаций на премию BAFTA 2024.