Мартин Скорсезе хочет сняться в собственном фильме об Иисусе

Американский режиссер Мартин Скорсезе, известный по фильмам «Таксист» и «Волк с Уолл-стрит», хочет сняться в собственной картине, посвященной жизни Иисуса Христа. Об этом кинематографист сообщил в интервью Time.
В мае Скорсезе встретился в Ватикане с папой Римским Франциском. Тогда режиссер заявил, что начал работу над сценарием, в котором появится фигура Иисуса. На создание новой ленты Скорсезе вдохновил призыв понтифика к созданию искусства, говорящего о человечности.
«Я откликнулся на призыв папы Римского к художникам единственным известным мне способом: придумал и написал сценарий для фильма об Иисусе. И я собираюсь начать создавать его», — сказал Скорсезе.
Теперь же кинематографист уточнил, что станет не только режиссером проекта, но и одним из артистов. Он признался, что пока не знает точно, как будет выглядеть фильм, но в нем точно не будет прямого повествования.
Скорсезе допустил, что новая картина заимствует некоторые идеи, которые пришли к режиссеру во время работы над фильмом «Молчание» 2016 года. Эта лента стала второй работой Скорсезе, снятой на религиозную тему. Первой стало «Последнее искушение Христа» 1988 года.