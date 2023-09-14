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Мартин Скорсезе хочет сняться в собственном фильме об Иисусе

Юлия Онодэра
Вчера в 23:29

Американский режиссер Мартин Скорсезе, известный по фильмам «Таксист» и «Волк с Уолл-стрит», хочет сняться в собственной картине, посвященной жизни Иисуса Христа. Об этом кинематографист сообщил в интервью Time.

В мае Скорсезе встретился в Ватикане с папой Римским Франциском. Тогда режиссер заявил, что начал работу над сценарием, в котором появится фигура Иисуса. На создание новой ленты Скорсезе вдохновил призыв понтифика к созданию искусства, говорящего о человечности.

«Я откликнулся на призыв папы Римского к художникам единственным известным мне способом: придумал и написал сценарий для фильма об Иисусе. И я собираюсь начать создавать его», — сказал Скорсезе.

Теперь же кинематографист уточнил, что станет не только режиссером проекта, но и одним из артистов. Он признался, что пока не знает точно, как будет выглядеть фильм, но в нем точно не будет прямого повествования.

Скорсезе допустил, что новая картина заимствует некоторые идеи, которые пришли к режиссеру во время работы над фильмом «Молчание» 2016 года. Эта лента стала второй работой Скорсезе, снятой на религиозную тему. Первой стало «Последнее искушение Христа» 1988 года.

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