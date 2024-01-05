«Барбенгеймер» и «Убийцы цветочной луны»: объявлен лонг-лист премии BAFTA

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства огласила лонг-лист номинантов на премию BAFTA 2024. Лидерами по количеству номинаций стали «Барби», «Оппенгеймер» и «Убийцы цветочной луны». Каждый из них поборется за статуэтку в 15 категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».
В категории «Лучший фильм» также представлены картины «Незнакомцы», «Анатомия падения», «Оставленные», «Маэстро», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные» и «Зона интереса».
Все эти фильмы номинированы и на лучшую режиссуру, однако в этой группе конкуренцию им также составят «Американское чтиво», «Как заниматься сексом», «Присцилла: Элвис и я», «Улица ржи», «Солтберн» и «Задира».
«Бедные-несчастные» почти догнали тройку лидеров, попав в 14 категорий, «Маэстро» и «Солтберн» получили по 12 и 11 номинаций соответственно. Драмы «Зона интереса» и «Незнакомцы» упомянуты в 10 списках, «Вонка» — 8.
Среди «Лучших неанглоязычных фильмов» назвали последнюю работу Миядзаки «Мальчик и птица» и документальную картину «20 дней в Мариуполе». Последняя также номинирована как лучший документальный фильм.