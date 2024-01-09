Солист группы «Щенки» задержан в Пулково. На него доносили генпрокурору за выступление в одном носке

Семён Гудошников
Сегодня в 10:23
Фото: vk.com/shenkee
Обновлено сегодня в 10:53

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в петербургском аэропорту Пулково, сообщает «Фонтанка». По данным издания, музыкант должен был лететь в Екатеринбург, откуда он, предположительно, собирался уехать в Казахстан.

Максима Моисеева (настоящее имя артиста) доставили в полицию Калиниского района. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру.

По информации «Фонтанки», с Тесли проведут процессуальные действия после чего СК решит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава ФПБК Виталий Бородин, известный доносами на СМИ и артистов, попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить солиста группы «Щенки» Максима Тесли на «пропаганду ЛГБТ*». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

7 января, во время выступления в петербургском клубе Mod, Тесли вышел на сцену в одном носке, надетом на половой член. В один из моментов носок упал, оголив пенис.

Как отмечает «Фонтанка» со ссылкой на видео из соцсетей, большую часть концерта артист выступал одетым. В комментариях под видео некоторые отметили, что солист «Щенков» и раньше выходил на сцену в одном носке, а изначально этот образ популяризовали музыканты Red Hot Chili Peppers.

8 января на наряд Тесли обратила внимание Екатерина Мизулина. «Рэперу Vacio, который известен за носок на одном месте на „голой вечеринке“, вручили повестку в военкомат. Тем временем у него обнаружился подражатель — солист некой группы „Щенки“. Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы Северной столицы», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

По данным 78.ru, выступлением «Щенков» заинтересовались в Центре по противодействию экстремизму, Тесли могут привлечь к уголовной ответственности.

Клубу Mod грозит проверка. Представители клуба отметили, что никто не знал о перформансе Тесли, включая членов коллектива.

20 декабря в подобном наряде — носке на пенисе и кроссовках — был рэпер Vacio, который пришел так на «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Музыканта арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тыс. рублей за «пропаганду ЛГБТ». На выходе из спецприемника его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января, а затем посадили еще на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве, связанном с неповиновением представителю власти.

* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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