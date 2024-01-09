Солист группы «Щенки» задержан в Пулково. На него доносили генпрокурору за выступление в одном носке

Обновлено сегодня в 10:53

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в петербургском аэропорту Пулково, сообщает «Фонтанка». По данным издания, музыкант должен был лететь в Екатеринбург, откуда он, предположительно, собирался уехать в Казахстан.

Максима Моисеева (настоящее имя артиста) доставили в полицию Калиниского района. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру.

По информации «Фонтанки», с Тесли проведут процессуальные действия после чего СК решит вопрос о возбуждении уголовного дела.