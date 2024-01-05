Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из‑за «почти голой» вечеринки

Ксения Собчак потеряла около 15 млн рублей на отмене мероприятий из‑за участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом она написала у себя в телеграм-канале.
«Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — заявила журналистка.
Из‑за участия в вечеринке Ивлеевой отменили выступления Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской в рамках «Зимнего Show». По словам Милявской, у нее сорвано «огромное количество» выступлений. У Анны Асти отменили два праздничных концерта.
«Комсомольская правда» со ссылкой на источники сообщает, что Киркоров из‑за отмененных новогодних мероприятий мог потерять до 50 млн рублей.
20 декабря в «Мутаборе» прошла «почти голая» вечеринка, которую посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости.
Z-патриотов, православных активистов и некоторых депутатов оскорбила вечеринка. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ*. Рэпера Vacio, который пришел на ивент в одном носке, надетом на половой член, арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ.
Настю Ивлееву за организацию «почти голой» вечеринки оштрафовали на 100 тыс. рублей. Клубу «Мутабор» грозит приостановка деятельности на 90 суток.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.