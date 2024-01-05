Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из‑за «почти голой» вечеринки

Z-патриотов, православных активистов и некоторых депутатов оскорбила вечеринка. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ*. Рэпера Vacio, который пришел на ивент в одном носке, надетом на половой член, арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ.