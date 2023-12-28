Анне Асти отменили еще два выступления, «Сорок сороков» требуют лишить ее гражданства

По их мнению, участие в вечеринке в «Мутаборе» нарушает присягу, которую певица давала при вступлении в гражданство. «Значит можно больше не напрягаться с соблюдением наших духовно-нравственных ценностей, и делать на Окраине что угодно, хоть верх ногами (но до денацификации, то есть недолго)», — написали «Сорок сороков».