Анне Асти отменили еще два выступления, «Сорок сороков» требуют лишить ее гражданства

Выступление Анны Асти на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» отменили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администраторов касс.
Вечером 31 декабря Асти должна была выйти на сцену с Владимиром Пресняковым. Теперь вместо нее выступит Люся Чеботина.
В концертном зале не уточнили, по какой причине произошла замена. По информации Mash, все дело в участии артистки в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Телеграм-канал утверждает, что билеты на новогодний концерт в Барвихе стоили 50–200 тыс. рублей, а Асти потеряла около 6,5 млн рублей из‑за ее замены.
Кроме того, выступление Анны Асти отменили на новогоднем корпоративе компании «Сима-ленд». Ее на мероприятии заменит Полина Гагарина, сообщила помощница владельца интернет-магазина Андрея Симановского.
Тем временем праворадикальное православное движение «Сорок Сороков» попросило Генпрокуратуру лишить Анну Асти гражданства. «Уроженка Украинской ССР Анна Асти (Дзюба Анна Анатольевна) только в октябре 2023 года получила гражданство Российской Федерации, и уже в этом месяце оказалась одним из основных участников „голой вечеринки“, которая, как мы знаем, направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — заявили активисты.
По их мнению, участие в вечеринке в «Мутаборе» нарушает присягу, которую певица давала при вступлении в гражданство. «Значит можно больше не напрягаться с соблюдением наших духовно-нравственных ценностей, и делать на Окраине что угодно, хоть верх ногами (но до денацификации, то есть недолго)», — написали «Сорок сороков».
Накануне стало известно о переносе выступления Асти в клубе VK Gipsy, которое было намечено на 31 декабря. Представители заведения не уточнили причин отмены, заявив лишь, что эти причины от них не зависят.
Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи Анне Асти гражданства РФ.