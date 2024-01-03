Маленькой панде из Московского зоопарка дали имя

Маленькую панду из Московского зоопарка назвали Катюшей спустя четыре месяца после рождения. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Имя для детеныша выбрали с помощью голосования из десяти вариантов. Более 380 тыс. москвичей приняли участие в опросе на портале «Активный гражданин». В итоге 29% голосов досталось «Катюше».
Другими лидерами голосования были «Маша» и «Мо Мо». «Катюша» победила с перевесом в шесть процентных пунктов.
«Сейчас Катюше четыре месяца. У нее уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит. Недавно прошел очередной осмотр: вес — 8,67 кг, а длина тела с хвостиком — 79,5 см», — рассказал мэр.
Собянин отметил, что плановые осмотры требуют специальной подготовки от работников зоопарка. Им требуется не напугать и не потревожить животных больше необходимого.
В данный момент Катюша и ее мама Диндин живут в закрытом вольере. Люди не могут заходить в вольер со взрослой пандой, согласно технике безопасности. Поэтому, чтобы осмотреть Катюшу, ее маме предлагают сперва перекусить в другой части вольера.
По словам Собянина, с каждым днем Катюша «становится более крупной, сильной и активной». Она изучает все вокруг и все увереннее ходит, даже пытается выбраться из манежа. Панда перестала «лаять» на людей и бояться их.
Рождение детеныша большой панды в Москвоском зоопарке стало уникальным событием, так как панды редко размножаются в неволе. Самки панд могут забеременеть лишь в некоторые дни года, поэтому для появления потомства зоологи соединяли животных — самку Диндин и самца Жуи — четыре раза в течение трех дней.