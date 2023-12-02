Жители Москвы выберут имя детенышу панды, родившемуся в зоопарке

«Сегодня малышка чувствует себя прекрасно. Примерно на 70-й день жизни она начала видеть, в 90 дней появились первые зубы. В 6 месяцев придет время попробовать бамбук. Как и в дикой природе, молодая панда будет жить с мамой до двух лет — начала взрослой жизни», — рассказал Собянин, комментируя состояние панды.