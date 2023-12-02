Жители Москвы выберут имя детенышу панды, родившемуся в зоопарке

Жители Москвы могут выбрать имя для детеныша большой панды, родившегося в августе 2023 года в столичном зоопарке, на портале «Активный гражданин». Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, вместе с китайскими специалистами были подобраны десять имен. Среди них — Катюша — русское имя, хорошо известное в Китае, Мо Мо — от первого слога слова «Москва», Маша — одно из самых популярных русских имен в Китае, Цзин Дин — Златоглавая, Бай Хоа — Белая Березка.
Еще в списке такие имена, как Сяо Мо — Маленькая Мо, Сяо Ула — Маленькая Ура, Ай Минь — Любовь К Народу, Хон Син — Красная звездочка и Чжен Чжу — Жемчужина.
«Сегодня малышка чувствует себя прекрасно. Примерно на 70-й день жизни она начала видеть, в 90 дней появились первые зубы. В 6 месяцев придет время попробовать бамбук. Как и в дикой природе, молодая панда будет жить с мамой до двух лет — начала взрослой жизни», — рассказал Собянин, комментируя состояние панды.
Рождение детеныша большой панды в Москвоском зоопарке стало уникальным событием, так как панды редко размножаются в неволе. Ее родителям — самке Диндин сейчас 5 лет, самцу Жуи — 6.
Самки панд могут забеременеть лишь в некоторые дни года, поэтому для появления потомства зоологи соединяли животных 4 раза в течение 3 дней. Обычно у этих млекопитающих появляются на свет 1 или 2 малыша.