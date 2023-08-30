В Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды

«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег. Панды — национальный символ и достояние Поднебесной. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнеров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе. Передача животных в другую страну — знак большого доверия», — написал чиновник в своем телеграм-канале.