В Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды

В семье панд Жуи и Диндин случилось пополнение — в Московском зоопарке родился первый в истории России малыш большой панды. О событии рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег. Панды — национальный символ и достояние Поднебесной. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнеров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе. Передача животных в другую страну — знак большого доверия», — написал чиновник в своем телеграм-канале.
«К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию. Этой весной подросших панд познакомили друг с другом», — пояснил Собянин.
«Рождение детенышей — знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества», — заканчивается пост мэра.
Жуи и Диндин были переданы Китаем в Россию в 2019 году — в честь 70 лет дипломатических отношений между Россией и Китаем.
Самке Диндин сейчас 5 лет, самцу Жуи — 6. Самки панд могут забеременеть лишь в некоторые дни года, поэтому для появления потомства зоологи соединяли животных 4 раза в течение 3 дней. Обычно у этих млекопитающих появляются на свет 1 или 2 малыша.