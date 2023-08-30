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В Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды

Максим Саблин
Сегодня в 18:15

В семье панд Жуи и Диндин случилось пополнение — в Московском зоопарке родился первый в истории России малыш большой панды. О событии рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег. Панды — национальный символ и достояние Поднебесной. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнеров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе. Передача животных в другую страну — знак большого доверия», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

«К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию. Этой весной подросших панд познакомили друг с другом», — пояснил Собянин.

«Рождение детенышей — знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества», — заканчивается пост мэра.

Жуи и Диндин были переданы Китаем в Россию в 2019 году — в честь 70 лет дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Самке Диндин сейчас 5 лет, самцу Жуи — 6. Самки панд могут забеременеть лишь в некоторые дни года, поэтому для появления потомства зоологи соединяли животных 4 раза в течение 3 дней. Обычно у этих млекопитающих появляются на свет 1 или 2 малыша.

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