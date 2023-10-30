У детеныша большой панды из Московского зоопарка появилась страница в соцсетях

В социальной сети «ВКонтакте» появилась страница, посвященная жизни родившейся в августе 2023 года в Московском зоопарке большой панды. Ее ведут сотрудники зоопарка.
Они рассказывают о новостях из жизни детеныша и делятся его фотографиями. Из публикаций в аккаунте можно узнать, что за новорожденной пандой ухаживает специально приехавший специалист из Китая — «дядя Ву Кай».
Он присутствовал при родах, а теперь следит за ростом и развитием маленькой самки. Имя для крошечной панды еще не выбрали. Кроме того, гости зоопарка пока могут увидеть ее только в соцсетях: вольер панд временно недоступен для посетителей.
Детеныш содержится вместе с мамой в закрытом теплом помещении. Погулять на улицу выходит только папа юной панды — Жуи. Он, как отметили на странице панд, «уже расправился с первым за эту зиму снеговиком».
«Не терпится пробежаться вместе с мамой по заснеженному вольеру — я знаю, что она это очень любит. Думаю, мне тоже понравится. Но пока нельзя. Полежим еще некоторое время в тепле и уюте», — «рассказала» маленькая панда.
К концу октября малышка достигла веса почти в три с половиной килограмма. У детеныша появилась шерсть и проявился типичный для больших панд черно-белый окрас. Правда, нос у новорожденной только начал темнеть и пока остается скорее розовым.