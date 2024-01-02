Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС — межгосударственного экономического объединения. Об этом сообщило РИА «Новости».
Королевство стало полноценным членок союза наряду с другими шести странами. По мнению государственного телевидения Саудовской Аравии, присоединение к БРИКС «укрепит положение» государства на мировой арене.
В августе на саммите БРИКС в Йоханнесбурге объявили, что в объединение пригласят шесть стран. Помимо Саудовской Аравии, в союз могут вступить Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
Аргентина, впрочем, уже отказалась от идеи вступления в БРИКС. Новый президент страны Хавьер Милей направил странам-участницам БРИКС письмо о решении не присоединятся к объединению.
Сообщалось, что заявки на вступление в БРИКС подавали 23 страны. Среди них были Сенегал, Алжир, Индонезия. О желании войти в союз заявляли в Боливии и Беларуси. Последнюю в БРИКС по итогам 15-го саммита не приняли.
БРИКС — экономическое содружество развивающихся государств, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На долю пяти государств — членов БРИКС приходится свыше 40% мирового населения и около четверти мирового ВВП.