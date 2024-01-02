Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

Сообщалось, что заявки на вступление в БРИКС подавали 23 страны. Среди них были Сенегал, Алжир, Индонезия. О желании войти в союз заявляли в Боливии и Беларуси. Последнюю в БРИКС по итогам 15-го саммита не приняли.