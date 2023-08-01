Боливия выразила желание вступить в БРИКС

«Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — заявил Майта на своей странице в твиттере.
Политик отметил, что в Боливии понимают, что присоединение к БРИКС — это «долгий процесс». «Но мы на правильном пути, много работаем для страны», — добавил Майта.
Он также сообщил, что Боливия присоединится к саммиту организации в ЮАР с 22 по 24 августа. На нем президент страны Луис Арсе представит модель экономического, социального и промышленного развития Боливии.
В 2022 году БРИКС заявила о желании расширить число своих участников. После этого целый ряд стран выразили желание вступить в блок. В конце июня официальную заявку на присоединение подала Эфиопия.
БРИКС — экономическое содружество развивающихся государств, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На долю пяти государств — членов БРИКС приходится свыше 40% мирового населения и около четверти мирового ВВП.