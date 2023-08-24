Шесть стран станут новыми членами БРИКС

Сейчас в БРИКС входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. После приема еще шести членов на долю объединения придутся 37% мирового ВВП, 40% населения Земли и более 30% общей площади суши, отмечает ТАСС. К примеру, в странах «Большой семерки» проживает 10% населения Земли, на них приходится примерно 30% мирового ВВП и 16% территории суши.