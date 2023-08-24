Шесть стран станут новыми членами БРИКС

Он уточнил, что членство этих шести государств начнется с 1 января 2024 года.
Доверенное лицо ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил РБК, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. Среди них страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия) и Азии (Индонезия), отмечал он. Всего, по словам Суклала, желание вступить в объединение выразили более 40 стран.
В мае 2023 года Беларусь направила в адрес лидеров стран БРИКС официальное обращение Александра Лукашенко о приеме республики в объединение. Однако Беларусь в БРИКС по итогам 15-го саммита не приняли.
Сейчас в БРИКС входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. После приема еще шести членов на долю объединения придутся 37% мирового ВВП, 40% населения Земли и более 30% общей площади суши, отмечает ТАСС. К примеру, в странах «Большой семерки» проживает 10% населения Земли, на них приходится примерно 30% мирового ВВП и 16% территории суши.