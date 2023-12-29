«Один дома» будет, но не тот: в новогодние праздники по ТВ почти не будут показывать зарубежное кино

Крупнейшие российские телеканалы почти отказались от зарубежных фильмов и сериалов в новогоднюю ночь и 1 января, обратил внимание на программу передач «Кинопоиск | Индустрия». Предпочтение отдано российскому контенту.
Иностранное кино покажет «РЕН ТВ», СТС и ТВ-3: 1 января в их программах значатся «Один дома-3» и «Поездка в Америку», «Норма и несокрушимые», мультсериал «Леди Баг и Супер-кот».
Первый канал 1 января покажет «Вызов» Клима Шипенко, а «Россия 1» — «Чебурашку» Дмитрия Дьяченко. Оба фильма попали в международный рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года.
Как отмечает «Кинопоиск», вопрос привлечения аудитории остается открытым: «Вызов» и «Чебурашка» давно есть в сети, но ожидается, что широкий доступ к этим фильмам, в том числе на стримингах с доступом к ТВ-каналам, позволит увеличить охват аудитории и снизить потери от сократившейся библиотеки иностранного контента.