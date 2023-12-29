«Один дома» будет, но не тот: в новогодние праздники по ТВ почти не будут показывать зарубежное кино

Как отмечает «Кинопоиск», вопрос привлечения аудитории остается открытым: «Вызов» и «Чебурашка» давно есть в сети, но ожидается, что широкий доступ к этим фильмам, в том числе на стримингах с доступом к ТВ-каналам, позволит увеличить охват аудитории и снизить потери от сократившейся библиотеки иностранного контента.