«Один дома» будет, но не тот: в новогодние праздники по ТВ почти не будут показывать зарубежное кино

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58
Изображение: Yellow, Black and White

Крупнейшие российские телеканалы почти отказались от зарубежных фильмов и сериалов в новогоднюю ночь и 1 января, обратил внимание на программу передач «Кинопоиск | Индустрия». Предпочтение отдано российскому контенту.

Иностранное кино покажет «РЕН ТВ», СТС и ТВ-3: 1 января в их программах значатся «Один дома-3» и «Поездка в Америку», «Норма и несокрушимые», мультсериал «Леди Баг и Супер-кот».

Первый канал 1 января покажет «Вызов» Клима Шипенко, а «Россия 1» — «Чебурашку» Дмитрия Дьяченко. Оба фильма попали в международный рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года.

Как отмечает «Кинопоиск», вопрос привлечения аудитории остается открытым: «Вызов» и «Чебурашка» давно есть в сети, но ожидается, что широкий доступ к этим фильмам, в том числе на стримингах с доступом к ТВ-каналам, позволит увеличить охват аудитории и снизить потери от сократившейся библиотеки иностранного контента.

1 января в онлайн-кинотеатре Start начнется показ мини-фильма «Чебурашка. Выходной». В тот же день в эфир Первого канала вернется шоу «Большая разница».

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