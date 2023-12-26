Шоу «Большая разница» вернется в эфир 1 января

Спецвыпуск пародийного шоу «Большая разница» выйдет на Первом канале 1 января 2024-го. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала.
«После многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий „Большая разница“. Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране», — заявили представители телеканала.
Ведущими спецвыпуска станут актеры оригинального сериала Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Зрители увидят скетч-пародии на фильмы и сериалы «Чебурашка», «Место встречи изменить нельзя», «Холоп», «Полицейский с Рублевки», «Вызов», «Барби» и «Служебный роман».
Над новогодним спешелом работали Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко, а также актеры Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.
Шоу «Большая разница» выходило с 2008 по 2014 год. Большую часть времени его вели Иван Ургант и Александр Цекало. В 2012 году ведущий «Вечернего Урганта» объявил об уходе из телепередачи. В последние два года проект выходил под названием «Большая разница ТВ».