Шоу «Большая разница» вернется в эфир 1 января

Александр Голиков
Сегодня в 13:25
Фото: кадр из шоу «Большая разница»/Продюсерский центр «Среда»

Спецвыпуск пародийного шоу «Большая разница» выйдет на Первом канале 1 января 2024-го. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала.

«После многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий „Большая разница“. Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране», — заявили представители телеканала.

Ведущими спецвыпуска станут актеры оригинального сериала Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Зрители увидят скетч-пародии на фильмы и сериалы «‎Чебурашка», «‎Место встречи изменить нельзя», «‎Холоп», «‎Полицейский с Рублевки», «‎Вызов», «‎Барби» и «‎Служебный роман».

Над новогодним спешелом работали Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко, а также актеры Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.

Шоу «Большая разница» выходило с 2008 по 2014 год. Большую часть времени его вели Иван Ургант и Александр Цекало. В 2012 году ведущий «Вечернего Урганта» объявил об уходе из телепередачи. В последние два года проект выходил под названием «Большая разница ТВ».

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