Шоу «Большая разница» вернется в эфир 1 января

Шоу «Большая разница» выходило с 2008 по 2014 год. Большую часть времени его вели Иван Ургант и Александр Цекало. В 2012 году ведущий «Вечернего Урганта» объявил об уходе из телепередачи. В последние два года проект выходил под названием «Большая разница ТВ».