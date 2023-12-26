«Кто дольше промолчит, тот и выиграл»: вышел тизер мини-фильма «Чебурашка. Выходной»

«До „Чебурашки-2“ ждать еще почти два года, а новых приключений Гены и Чебурашки хочется уже сейчас. Мы придумали выход и сняли маленькое кино об одном дне жизни любимых героев. Это не фрагмент будущего фильма, а совершенно самостоятельная история, новогодний подарок нашим зрителям», — говорит генеральный продюсер, соавтор сценария Виталий Шляппо в комментарии РБК.