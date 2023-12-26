«Кто дольше промолчит, тот и выиграл»: вышел тизер мини-фильма «Чебурашка. Выходной»

Онлайн-кинотеатр Start выпустил тизер мини-фильма «Чебурашка. Выходной». Специальный эпизод семейной комедии о Чебурашке и садовнике Гене появится на площадке 1 января, его режиссером стал Дмитрий Дьяченко, автор оригинального фильма.
По сюжету серии, садовник Гена и Чебурашка решают провести выходной вместе. Однако у каждого из них есть собственный план: Гена намерен отдохнуть с газетой и чашечкой чая, а Чебурашка никак не может усидеть на месте. Вдвоем героям предстоит прийти к общему решению.
Ольга Кузьмина вновь озвучит ушастого киногероя, также на экран вернется Сергей Гармаш. Кроме них, в эпизоде задействованы Наталья Щукина («Самый Новый год!», «Хороший человек»), Жаннат Керимбаев («Два холма», «Гранд») и Екатерина Чередник.
«До „Чебурашки-2“ ждать еще почти два года, а новых приключений Гены и Чебурашки хочется уже сейчас. Мы придумали выход и сняли маленькое кино об одном дне жизни любимых героев. Это не фрагмент будущего фильма, а совершенно самостоятельная история, новогодний подарок нашим зрителям», — говорит генеральный продюсер, соавтор сценария Виталий Шляппо в комментарии РБК.
Вторая часть «Чебурашки» появится в российских кинотеатрах 31 декабря 2025 года.