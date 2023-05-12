«Чебурашка» и «Вызов» попали в мировой топ кассовых фильмов 2023 года

Лидером мирового рейтинга стал мультфильм «Супербратья Марио. Фильм», заработавший 1,1 млрд долларов в прокате. В зарубежном списке его обогнал китайский исторический триллер «Полноводная красная река», сборы которого составили 673 тыс. долларов (для зарубежного рейтинга сборы в США не учитываются, поэтому у мультфильма лишь 655 тыс. долларов).