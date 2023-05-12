«Чебурашка» и «Вызов» попали в мировой топ кассовых фильмов 2023 года

Портал The Numbers обновил рейтинг самых кассовых зарубежных фильмов 2023 года. В него вошли сразу две российских картины.
Первая — художественный фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», занявший 16-ю строчку топа. По оценкам портала, лента заработала в прокате 86,1 млн долларов. В общем списке самых кассовых картин во всем мире «Чебурашка» занял 20-е место.
Второй — драма Клима Шипенко «Вызов», некоторые сцены которой были сняты в космосе. Фильм собрал 10,5 млн долларов и занял 43-ю строчку в списке зарубежных картин (50-ю — в общем списке).
При этом показатели «Вызова» еще могут улучшиться. Драма дебютировала в кино 20 апреля, и прокат еще продолжается.
Лидером мирового рейтинга стал мультфильм «Супербратья Марио. Фильм», заработавший 1,1 млрд долларов в прокате. В зарубежном списке его обогнал китайский исторический триллер «Полноводная красная река», сборы которого составили 673 тыс. долларов (для зарубежного рейтинга сборы в США не учитываются, поэтому у мультфильма лишь 655 тыс. долларов).