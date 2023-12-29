«Я за этот фильм стою»: Никита Кологривый сыграет в ленте «Иван Васильевич меняет все!»

Никиту Кологривого, известного по ролям в сериалах «Слово пацана» и «Черная весна», добавили в каст фильма «Иван Васильевич меняет все!». Это случилось после того, как из ленты экстренно вырезали все сцены с Филиппом Киркоровым.
СМИ предполагают, что Кологривого взяли на замену. Он воплотит образ Людовика XIV, в то время как Киркоров играл Петра I.
В опубликованном в сети ролике Кологривый произносит свою знаменитую фразу из «Слова пацана», адаптированную под проект ТНТ: «Я за этот фильм стою! Зритель мне все, и я все зрителю! Кто меня знает, тот в курсе. За этот новогодний фильм ответственный здесь я и вы. Почему я учу французский текст?»
Киркорова стали вырезать из фильма после его участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Baza со ссылкой на источник телеканала НТВ также сообщала, что отрывки с артистом вырежут из финала шоу «Маски», на пересъемки уже нет времени. Певца не покажут в записи новогоднего «Голубого огонька», которую сделали еще в ноябре, передает «МК».
Из телевизионных шоу также пропадут Лолита Милявская и Настя Ивлеева, гостья и организаторка «почти голой» вечеринки в «Мутаборе». Ранее звезды, побывавшие на вечеринке, записали комментарии о случившемся. Киркоров извинился за свое появление в «Мутаборе» и назвал его моментом, «когда зашел не в ту дверь».