«Я за этот фильм стою»: Никита Кологривый сыграет в ленте «Иван Васильевич меняет все!»

В опубликованном в сети ролике Кологривый произносит свою знаменитую фразу из «Слова пацана», адаптированную под проект ТНТ: «Я за этот фильм стою! Зритель мне все, и я все зрителю! Кто меня знает, тот в курсе. За этот новогодний фильм ответственный здесь я и вы. Почему я учу французский текст?»