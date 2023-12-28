«Наполеон» заработал 200 млн долларов в мировом прокате

«Наполеон» Ридли Скотта заработал 200,7 миллионов долларов во всем мире, сообщает Deadline. Прокат может не окупить фильм с Хоакином Фениксом за 200 млн долларов, но тут поможет стриминг Apple.
141,1 млн долларов приходятся на международные кассовые сборы, а 59,6 млн принес прокат в США. В Великобритании «Наполеон» заработал 16,7 млн долларов, во Франции — 14,4 млн, в Германии — 10,9 млн, в Испании — 10,1 млн, в Италии — 8,4 млн, в Мексике — 7,5 млн, в Австралии — 7,3 млн, в Нидерландах — 5,5 млн, в Китае — 3,9 млн и в Бразилии — 3,9 млн.
Sony провела маркетинговую кампанию по всему миру, проведя мировые премьеры в Париже, Великобритании и Мадриде. Помогли успеху и уверенному старту (78,8 млн долларов) появление звезд на красных дорожках, и даже некоторые резкие отзывы не помешали людям, в том числе взрослой аудитории, сходить в кинотеатр на «Наполеона».
Ранее режиссер Ридли Скотт и исторический консультант «Наполеона» ответили на критику неточностей. В Великобритании масштабная эпопея заслужила похвалу, а французские критики приняли фильм с холодом.