«Наполеон» заработал 200 млн долларов в мировом прокате

141,1 млн долларов приходятся на международные кассовые сборы, а 59,6 млн принес прокат в США. В Великобритании «Наполеон» заработал 16,7 млн ​​долларов, во Франции — 14,4 млн, в Германии — 10,9 млн, в Испании — 10,1 млн, в Италии — 8,4 млн, в Мексике — 7,5 млн, в Австралии — 7,3 млн, в Нидерландах — 5,5 млн, в Китае — 3,9 млн и в Бразилии — 3,9 млн.