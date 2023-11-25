Исторический консультант «Наполеона» ответил критикам неточностей в новой картине Ридли Скотта

По словам бывшего десантника Биддисс, выдумки Бонапарта произвели впечатление на всю Францию ​​и запугали его врагов — до тех пор, пока не случилось Ватерлоо в 1815 году. «Наполеон был известен тем, что преувеличивал свои собственные победы, и было не так уж много способов проверить или оспорить его версию. После морского сражения он писал письмо, утверждая, что захватил четыре корабля, хотя на самом деле — только один. Он делал большие блефы, и люди ему верили, поэтому ему все сошло с рук. Именно так он поднялся», — заявил он.