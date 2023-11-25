Исторический консультант «Наполеона» ответил критикам неточностей в новой картине Ридли Скотта

Консультант по батальным сценам «Наполеона» Пол Биддисс назвал критиков неточного изображения французского императора Наполеона Бонапарта жертвами непрекращающейся пропаганды, передает The Guardian. Французские критики с холодом приняли новую картину Ридли Скотта, в отличие от британских.
По словам бывшего десантника Биддисс, выдумки Бонапарта произвели впечатление на всю Францию и запугали его врагов — до тех пор, пока не случилось Ватерлоо в 1815 году. «Наполеон был известен тем, что преувеличивал свои собственные победы, и было не так уж много способов проверить или оспорить его версию. После морского сражения он писал письмо, утверждая, что захватил четыре корабля, хотя на самом деле — только один. Он делал большие блефы, и люди ему верили, поэтому ему все сошло с рук. Именно так он поднялся», — заявил он.
Биддис обвинил критиков «Наполеона», специализирующихся на том периоде истории, в использовании на обложках своих книг картины «Наполеон, пересекающий Альпы», которая, с его слов, неточная. «Наполеон на самом деле ехал на муле и был одет в толстое пальто, когда совершал это путешествие», — утверждает эксперт.
Именно такие образы, как в этой знаменитой картине, создали миф вокруг императора, поэтому несовершенный человек, какого показал Скотт, является столь же достоверным изображением.
Автор биографий о Бонапарте Эндрю Робертс подверг критике ключевые сцены, в том числе стрельбу из пушек по пирамидам в Египте и ту, где император смотрит за казнью Марии-Антуанетты. Он заявил, что Скотт неверно изображал Бонапарта как «диктатора, сходящего с ума от высокомерия», и правителя, потерпевшего поражение в Российской империи только из‑за холодной погоды, не упоминая тиф. А историк Зак Уайт предположил, что постановщик проглотил старую британскую пропаганду, изображавшую Наполеона «корсиканским негодяем». Однако оба похвалили батальные сцены.