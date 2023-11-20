«Французы не любят даже самих себя»: Ридли Скотт ответил на критику «Наполеона»

Французские критики с холодом приняли новую картину Ридли Скотта «Наполеон», в то время как в Великобритании масштабная эпопея заслужила похвалу. Об этом сообщает Deadline.
Французская газета Le Figaro заявила, что фильм можно было бы назвать «Барби и Кен под властью империи», местная версия журнала GQ описала ленту «чрезвычайно неуклюжей, неестественной и непреднамеренно нелепой», а журнал Le Point охарактеризовал «Наполеона» «очень антифранцузским и совершенно пробританским».
Постановщик не остался в стороне и ответил на негативные отзывы критиков. «Французы не любят даже самих себя. Зрителям, которым я показывал фильм в Париже, он понравился», — сказал Скотт.
Сюжет ленты рассказывает о становлении Наполеона, а также о его стремительном и безжалостном восхождении к императорской власти через призму зависимых и часто изменчивых отношений с женой Жозефиной.
Наполеона сыграл Хоакин Феникс, а его жену Жозефину Богарне — звезда «Короны» Ванесса Кирби. В ленте также снялись Бен Майлс, Людивин Санье, Тахар Рахим, Иэн МакНис, Юссеф Керкур, Кэтрин Уокер, Мэттью Нидем и другие.