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МТС разыграет миллионы призов в честь своего 30-летия

Максим Саблин
Вчера в 15:03

МТС объявила о старте розыгрыша призов в честь 30-летия компании. Поучаствовать смогут не только ее клиенты, но и клиенты других операторов сотовой связи.

Победители смогут стать обладателями одного из суперпризов — автомобиля с мультимедийной системой «МТС Авто», телевизора или смартфона с подарочной подпиской либо отправиться в путешествие мечты от МТС Travel, а также выиграть подарочные карты от МТС Live и многое другое. Каждый участник гарантированно получит в подарок подписку от одного из ключевых сервисов экосистемы.

Будут разыграны и уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса «Строки», общение с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от «МТС Музыки», амбассадорами МТС Дмитрием Нагиевым и Настей Ивлеевой.

«В свой день рождения мы решили, что было бы здорово не получать подарки, а дарить их клиентам. Преимущество нашего розыгрыша в том, что из‑за многообразия и экспертизы экосистемы МТС мы можем давать больше, чем просто материальные призы», — отмечает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

«Мы дарим возможность получить уникальные впечатления и опыт, исполнить мечту. Например, побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актером. Все наши подарки мы дарим без всяких условий и даже платим налоги за победителя в случае выигрыша ценных призов», — подчеркивает она.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте розыгрыша или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

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Сергей МинаевАлександр ЦыпкинАнтон Беляев
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