МТС разыграет миллионы призов в честь своего 30-летия

Победители смогут стать обладателями одного из суперпризов — автомобиля с мультимедийной системой «МТС Авто», телевизора или смартфона с подарочной подпиской либо отправиться в путешествие мечты от МТС Travel, а также выиграть подарочные карты от МТС Live и многое другое. Каждый участник гарантированно получит в подарок подписку от одного из ключевых сервисов экосистемы.