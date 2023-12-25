«Брат-3» все же получил прокатное удостоверение

Минкульт все же выдал прокатное удостоверение фильму Валерия Переверзева «Брат-3», который никак не связан с дилогией Алексея Балабанова.
Согласно реестру прокатных удостоверений, картину начнут показывать в кинотеатрах 17 января, удостоверение же было зарегистрировано 20 декабря.
Дебютный полнометражный фильм Переверзева должен был выйти в прокат 23 ноября, но в последний момент Минкульт не выдал фильму прокатное удостоверение. Премьерные показы в Москве, Петербурге и родном для режиссера Тамбове были отменены.
В чем заключались претензии Минкульта к картине, не уточнялось, но создатели «Брата-3» называли их «субъективными» и «не имеющими отношения к закону». Они говорили, что будут добиваться прокатного удостоверения и решат, смогут ли внести те изменения, которые требует министерство.
Действие «Брата-3» разворачивается в Тамбове в начале XXI века. Созвучие названия с фильмами Балабанова создатели объясняли «высокохудожественной провокацией».
Синопсис ленты таков: «Фильм повествует о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки. Несколько независимых, на первый взгляд, киноновелл объединены одной увлекательной историей».
В главных ролях — молодой актер Василий Карпенко из сериала «Кухня», рэпер Птаха, дебютантка Александра Вознесенская и близнецы Владимир и Юрий Торсуевы из «Приключений Электроника». Появятся на экране и западные актеры — Эрик Робертс («Темный рыцарь», «Поезд-беглец»), Костас Мандилор (кинофраншиза «Пила»), актер французского происхождения Оливье Сью («Чебурашка»).
После первых анонсов «Брата-3» на проект посыпалась критика в сети. Пользователи говорили, что им стыдно за увиденное, и жаловались на использование названия «Брат». На «Кинопоиске» у проекта рейтинг ожидания 16%.
Однако кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий успел посмотреть фильм и просит «не спешить рвать и метать из‑за того, что кто‑то покусился-де на святое». По его мнению, Переверзев «снял то ли постмодернистское эссе, воспевающее любимый город Тамбов, то ли набор шифрованных культурных скетчей образца „Даун Хауса“ по мотивам „Идиота“ Достоевского».