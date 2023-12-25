«Брат-3» все же получил прокатное удостоверение

В чем заключались претензии Минкульта к картине, не уточнялось, но создатели «Брата-3» называли их «субъективными» и «не имеющими отношения к закону». Они говорили, что будут добиваться прокатного удостоверения и решат, смогут ли внести те изменения, которые требует министерство.