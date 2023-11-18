«Брату 3» не выдали прокатное удостоверение

В марте этого года рэпер Птаха, который играет одну из ролей в ленте, заявлял, что удостоверение есть. Позже Пастернак в разговоре с «Холодом» опроверг эту информацию и сказал, что артист перепутал документ со статусом национального кино. Также 17 ноября фильм «‎Брат 3»‎ был принят в архив Госфильмофонда, таким образом «обретя вечность», сказал на пресс-конференции Переверзев.