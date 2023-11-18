«Брату 3» не выдали прокатное удостоверение

Минкульт не выдал прокатное удостоверение картине Валерия Переверзева «Брат 3». Об этом в своих соцсетях написал директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак.
«Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова, авторы объяснили выбор названия «высокохудожественной провокацией».
«Кино такого уровня простым способом на экраны попасть не может. Прокатного удостоверения у работы художника Переверзева „Брат 3“ нет. Премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты, естественно, вернутся», — написал Пастернак. Точную причину он не назвал.
За несколько часов до публикации поста авторы фильма провели пресс-конференцию в информагентстве «Национальная служба новостей». Съемочная группа отвечала на вопросы журналистов в течение часа, но на мероприятии ничего не было сказано о недопуске в прокат.
В марте этого года рэпер Птаха, который играет одну из ролей в ленте, заявлял, что удостоверение есть. Позже Пастернак в разговоре с «Холодом» опроверг эту информацию и сказал, что артист перепутал документ со статусом национального кино. Также 17 ноября фильм «Брат 3» был принят в архив Госфильмофонда, таким образом «обретя вечность», сказал на пресс-конференции Переверзев.
Минюст ранее обнаружил в «Брате 3» мат. Директор HHG отреагировал на это и сказал, что такие реплики были удалены. «Нынешние претензии, на мой взгляд, субъективны и не имеют отношения к закону», — сказал «Холоду» Пастернак, однако характер этих возражений уточнять не стал.
«Сейчас мы будем решать, можем ли мы внести те изменения, которые требует от нас Минкульт. Но мы будем пытаться добиться прокатного удостоверения. На премьеру в Москве продано 700 билетов, в Петербурге у нас попросили дополнительный показ, в Тамбове, где снималась картина, продано уже более 400 билетов», — сказал Пастернак.