В сети критикуют трейлер «Брата 3» — фильма с Птахой и близнецами из «Электроника»

В сети появился первый полноценный трейлер фильма Валерия Переверзева «Брат III» — никак не связанного с дилогией Алексея Балабанова, но использующего ее название. Действие картины разворачивается в начале XXI века в Тамбове. Генеральская дочь влюблена в уличного художника, которого не одобряет ее отец. У генерала есть брат близнец, который возглавляет преступную группировку. В сюжете также задействованы два грабителя-неудачника, которые проваливают задание. По словам создателей, фильм состоит из нескольких киноновелл, которые сперва кажутся разрозненными, но затем объединяются одной историей. Генерала и его криминального брата играют Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому фильму «Приключения электроника». В картине также появляются рэперы Птаха и Басота, есть и зарубежные актеры — Эрик Робертс и Оливье Сиу.

Внимание: просмотр не рекомендуется лицам, страдающим эпилепсией.

Как и в случае с прошлогодним тизером, после релиза первого трейлера пользователи стали массово критиковать проект. По данным браузерного расширения Return YouTube Dislike, на момент написания заметки ролик набрал 7,6 тыс дизлайков при 283 лайках. Вот некоторые из комментариев под видео: «Мне стыдно за то, что я это увидел», «Если это снимают, то человечество переступило черту, когда оно могло искупиться. Точка невозврата пройдена», «Это ютуберы сделали?», «Интересный факт: практически у всех, кто смотрел трейлер, начинался приступ эпилепсии из‑за убогих монтажных склеек». Конечно же, одна из основных претензий — это использование названия «Брат», напрямую ассоциирующегося с творчеством Балабанова: «Не трогайте своими грязными руками детище Балабанова», «Хорошо, что Бодров и Балабанов этого не увидят». Пользователи спрашивают, как пожаловаться на ролик, сокрушаются, что счетчик дизлайков отключили и предлагают создать петицию, чтобы запретить использование названия «Брат 3» по отношению к работе Переверзева.