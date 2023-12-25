Антона Красовского доставили в больницу. Его могли отравить

Максим Саблин
Сегодня в 13:25
Кадр из видео на канале "Консерватор" / YouTube

Бывшего журналиста Russia Today Антона Красовского доставили в больницу, написал он в своем телеграм-канале.

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Ну а так в целом у меня тут своя „голая вечеринка“», — поделился Красовский вечером 24 декабря.

Украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Главном разведывательном управлении (ГУР) пишет, что бывшего сотрудника RT на самом деле отравили. По его информации, состояние Красовского «продолжает ухудшаться» и «предположительно, последние сообщения в сети писал уже не сам пропагандист».

Аналогичная новость появилась в «Украинской правде». Их источник в разведке не стал уточнять подробностей отравления, но сказал, что «плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо».

На Украине Красовского в феврале этого года заочно приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «публичные призывы к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя».

Поводом стало его высказывание о том, что украинских детей нужно топить. «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением», — сказал он. После этих слов RT прекратил сотрудничество с ведущим, хотя Следственный комитет не нашел состава преступления в цитате.

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