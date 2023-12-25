Антона Красовского доставили в больницу. Его могли отравить

Поводом стало его высказывание о том, что украинских детей нужно топить. «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением», — сказал он. После этих слов RT прекратил сотрудничество с ведущим, хотя Следственный комитет не нашел состава преступления в цитате.