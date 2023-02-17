На Украине телеведущего Антона Красовского заочно приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил телеведущего Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в своем телеграм-канале.
Красовского осудили заочно за публичные призывы к геноциду и насильственному свержению конституционного строя. По мнению украинского суда, бывший журналист RT нарушил сразу две статьи Уголовного кодекса страны.
Телеведущего приговорили к максимальному сроку лишения свободы, предусмотренному этими двумя статьями, отметили в СБУ. По словам сотрудников ведомства, им известно о местонахождении Красовского и они намерены провести «комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности».
В октябре 2022 года Красовский в эфире программы «Антонимы» на RT заявил о необходимости убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды. «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением», — сказал он.
Позже в своем телеграм-канале Красовский попросил прощения за свои слова. «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — написал телеведущий.
Тем не менее главред телеканала Маргарита Симоньян прекратила сотрудничество с Красовским. «Не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто‑то из нас способен разделять подобную дичь», — сказала она. А председатель СК Александр Бастрыкин поручил МВД проверить слова телеведущего на экстремизм.