Реклама
Новости

На Украине телеведущего Антона Красовского заочно приговорили к пяти годам тюрьмы

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:19

Суд на Украине заочно приговорил телеведущего Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в своем телеграм-канале.

Красовского осудили заочно за публичные призывы к геноциду и насильственному свержению конституционного строя. По мнению украинского суда, бывший журналист RT нарушил сразу две статьи Уголовного кодекса страны.

Телеведущего приговорили к максимальному сроку лишения свободы, предусмотренному этими двумя статьями, отметили в СБУ. По словам сотрудников ведомства, им известно о местонахождении Красовского и они намерены провести «комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности».

В октябре 2022 года Красовский в эфире программы «Антонимы» на RT заявил о необходимости убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды. «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением», — сказал он.

Позже в своем телеграм-канале Красовский попросил прощения за свои слова. «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — написал телеведущий.

Тем не менее главред телеканала Маргарита Симоньян прекратила сотрудничество с Красовским. «Не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто‑то из нас способен разделять подобную дичь», — сказала она. А председатель СК Александр Бастрыкин поручил МВД проверить слова телеведущего на экстремизм.

расскажите друзьям
теги
СБУ
люди
Антон КрасовскийМаргарита СимоньянАлександр Бастрыкин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»