СК не нашел состава преступления в высказывании Антона Красовского об украинских детях

СК передал дело в Главное управление МВД по Москве «для проведения оперативно-розыскных мероприятий». «Какие оперативно-розыскные мероприятия нужно проводить по этому делу? Красовского искать? Так он не скрывается вроде. Или детей, которых он топить призвал?», — написал Ступин и пообещал привлечь к этому делу прокуратуру.