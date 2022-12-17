СК не нашел состава преступления в высказывании Антона Красовского об украинских детях

В Следственном комитете по Москве не усмотрели состава преступления в высказывании телеведущего Антона Красовского в эфире RT о необходимости убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды. Об этом стало известно депутату Мосгордумы Евгению Ступину, который отправлял заявление на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.
СК не нашел сведений «о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием», следует в документе. Там также не обнаружили в высказываниях Красовского «вопросов, касающихся компетенции» ведомства.
СК передал дело в Главное управление МВД по Москве «для проведения оперативно-розыскных мероприятий». «Какие оперативно-розыскные мероприятия нужно проводить по этому делу? Красовского искать? Так он не скрывается вроде. Или детей, которых он топить призвал?», — написал Ступин и пообещал привлечь к этому делу прокуратуру.
В октябрьском выпуске программы «Антонимы» Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко заявил о необходимости убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды. «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением», — сказал он.
Позже в своем телеграм-канале Красовский попросил прощения за свои слова. Главред RT Маргарита Симоньян после случившегося приостановила сотрудничество с ним, а телеканал удалил документальный фильм с его участием.