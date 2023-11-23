СМИ: создатели «Крика VII» надеются вернуть во франшизу Нив Кэмпбелл и Патрика Демпси

Продюсеры фильма «Крик VII» надеются вернуть на экраны персонажей Нив Кэмпбелл и Патрика Демпси. Они могут стать центральными героями новой ленты, сообщил Variety.
Теперь сценаристам Джеймсу Вандербилту и Гаю Бьюсику предстоит переписать сюжет седьмого «Крика». Продюсеры картины заинтересованы в том, чтобы он разворачивался вокруг персонажа Сидни Прескотт — его сыграла Кэмпбелл.
Другим кандидатом на главную роль в очередной части франшизы станет детектив Марк Кинкейд, появившийся в «Крике-3» в 2000 году. Переговоры об участии в съемках ни с Кэмпбелл, ни с Демпси до нынешнего момента не велись.
«Крик VII» должен был выйти на экраны в 2025 году. Однако теперь релиз может состояться позднее. Впрочем, как отметил Variety, «фильмы „Крик“ не требуют значительных визуальных эффектов и могут быть созданы быстро».
Режиссер «Крика VII» Кристофер Лэндон ранее прокомментировал новость об увольнении Барреры. «Все отстойно. Прекратите орать. Это было не мое решение», — написал он в соцсети X. Позднее кинематографист удалил публикацию.