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СМИ: создатели «Крика VII» надеются вернуть во франшизу Нив Кэмпбелл и Патрика Демпси

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:59

Продюсеры фильма «Крик VII» надеются вернуть на экраны персонажей Нив Кэмпбелл и Патрика Демпси. Они могут стать центральными героями новой ленты, сообщил Variety.

Ранее предполагалось, что одну из главных ролей в слешере исполнит Мелисса Баррера — звезда пятой и шестой частей серии. Однако актрису уволили из‑за якобы антисемитских высказываний, касающихся войны Израиля с ХАМАС.

Теперь сценаристам Джеймсу Вандербилту и Гаю Бьюсику предстоит переписать сюжет седьмого «Крика». Продюсеры картины заинтересованы в том, чтобы он разворачивался вокруг персонажа Сидни Прескотт — его сыграла Кэмпбелл.

Другим кандидатом на главную роль в очередной части франшизы станет детектив Марк Кинкейд, появившийся в «Крике-3» в 2000 году. Переговоры об участии в съемках ни с Кэмпбелл, ни с Демпси до нынешнего момента не велись.

«Крик VII» должен был выйти на экраны в 2025 году. Однако теперь релиз может состояться позднее. Впрочем, как отметил Variety, «фильмы „Крик“ не требуют значительных визуальных эффектов и могут быть созданы быстро».

Режиссер «Крика VII» Кристофер Лэндон ранее прокомментировал новость об увольнении Барреры. «Все отстойно. Прекратите орать. Это было не мое решение», — написал он в соцсети X. Позднее кинематографист удалил публикацию.

Подробности по теме
Дженна Ортега отказалась сниматься в слешере «Крик VII»
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Нив КэмпбеллПатрик ДемпсиДжеймс ВандербилтКристофер Лэндон
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