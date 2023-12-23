ВОЗ: заболеваемость ковидом в мире выросла на 52% за 28 дней. Больше всего заразившихся в России

С 20 ноября по 17 декабря заболеваемость коронавирусом во всем мире выросла на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Зарегистрировано 850 тыс. заразившихся и 3005 летальных исходов. Среди стран, которые предоставили организации свои отчеты, лидирует Россия с 278,4 тыс. новых случаев (+130%). Еще в топ-5 по числу заражений вошли Сингапур — 120 898 случаев (+86%), Италия — 114 795 (+10%), Польша 39 828 (+82%), Австралия — 39 505 (+12%).
РФ также попала в тройку стран с наибольшим числом смертей от ковида. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (510, -15%), Швеции (396, +6%), России (376, +50%), Австралии (211, -35%) и Польше (141, +76%).
5 мая ВОЗ объявила об отмене статуса пандемии для COVID-19. По словам главы организации Тедроса Гебреисуса, победить вирус помогли усилия врачей, правительств, которые пошли на жесткие меры, а также обычных людей, которые пошли на жертвы ради общей безопасности.
1 июня Роспотребнадзор оценил ущерб для России от пандемии коронавируса в 2022 году в 1,6 трлн рублей. По мнению ведомства, потери страны от ковида в прошлом году могли бы быть выше.