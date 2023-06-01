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Роспотребнадзор оценил ущерб от пандемии в 1,6 трлн рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:37

Роспотребнадзор оценил ущерб для России от пандемии коронавируса в 2022 году в 1,6 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ведомства.

По мнению Роспотребнадзора, потери страны от ковида в прошлом году могли бы быть выше. «Снижение экономического ущерба было обеспечено за счет использования тест-систем на основе ПЦР для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции, что позволило выявлять заболевших на ранней стадии», — пояснили в ведомстве.

Экономический ущерб состоит из прямых медицинских расходов и расходов на медицинское обслуживание в течение заболевания и непрямых потерь экономики.

5 мая ВОЗ объявила об отмене статуса пандемии для COVID-19. По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, победить вирус помогли усилия врачей, правительств, которые пошли на жесткие меры, а также обычных людей, которые пошли на жертвы ради общей безопасности.

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РоспотребнадзорВОЗ
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