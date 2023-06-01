Роспотребнадзор оценил ущерб от пандемии в 1,6 трлн рублей

По мнению Роспотребнадзора, потери страны от ковида в прошлом году могли бы быть выше. «Снижение экономического ущерба было обеспечено за счет использования тест-систем на основе ПЦР для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции, что позволило выявлять заболевших на ранней стадии», — пояснили в ведомстве.