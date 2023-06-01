Роспотребнадзор оценил ущерб от пандемии в 1,6 трлн рублей

Роспотребнадзор оценил ущерб для России от пандемии коронавируса в 2022 году в 1,6 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ведомства.
По мнению Роспотребнадзора, потери страны от ковида в прошлом году могли бы быть выше. «Снижение экономического ущерба было обеспечено за счет использования тест-систем на основе ПЦР для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции, что позволило выявлять заболевших на ранней стадии», — пояснили в ведомстве.
Экономический ущерб состоит из прямых медицинских расходов и расходов на медицинское обслуживание в течение заболевания и непрямых потерь экономики.
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