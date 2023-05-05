Пандемия коронавируса официально закончилась

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», — заявил глава ВОЗ.
По его словам, победить вирус помогли усилия врачей, правительств, которые пошли на жесткие меры, а также обычных людей, которые пошли на жертвы ради общей безопасности.
Гебрейесус добавил, что комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям ранее предложил ему «отменить статус ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение COVID-19». Глава организации пояснил, что «последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии».
11 марта 2020 года ВОЗ впервые заявила, что вспышка COVID-19 может быть названа пандемией. В то время за пределами Китая было зарегистрировано менее 100 случаев коронавируса и нулевая смертность.