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Пандемия коронавируса официально закончилась

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:27

ВОЗ объявила об отмене статуса пандемии для COVID-19. Об этом сообщает AFP News Agency со ссылкой на выступление главы организации Тедроса Гебрейесуса.

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», — заявил глава ВОЗ.

По его словам, победить вирус помогли усилия врачей, правительств, которые пошли на жесткие меры, а также обычных людей, которые пошли на жертвы ради общей безопасности.

Гебрейесус добавил, что комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям ранее предложил ему «отменить статус ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение COVID-19». Глава организации пояснил, что «последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии».

11 марта 2020 года ВОЗ впервые заявила, что вспышка COVID-19 может быть названа пандемией. В то время за пределами Китая было зарегистрировано менее 100 случаев коронавируса и нулевая смертность.

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