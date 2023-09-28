Ковид возвращается: почему это происходит, нужно ли прививаться и что будет дальше

Одна из основных проблем — это отсутствие внятной коммуникации со стороны властей. В пандемийный год ее так и не наладили, и доверие к системе здравоохранения было низким. Поголовная вакцинация могла восприниматься населением как избыточная мера, к тому же не опровергались различные мифы и заблуждения. Например, долгое время существовало мнение, что прививку от ковида нельзя делать людям с сопутствующими заболеваниями, потому что она может вызвать у них осложнения. Хотя именно таким людям прививка необходима едва ли не в первую очередь, ведь у них намного выше риск смерти от коронавируса, чем у других.