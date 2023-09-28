Ковид возвращается: почему это происходит, нужно ли прививаться и что будет дальше

Что происходит?
26 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшую неделю заболеваемость ковидом в России увеличилась на 22,3% — рост фиксируется уже седьмую неделю подряд. По данным «Стопкоронавирус.рф», с 18 по 24 сентября выявлено 14 435 случаев, тогда как, например, в июне ни одна неделя не перешла порог в семь тысяч человек.
Беспокойства добавляет и возобновление работы временного ковидного госпиталя в Сокольниках. Впрочем, Департамент здравоохранения Москвы называет его плановым, а эксперты Европейского медицинского центра отмечают, что это правильное решение, так как разворачивание госпиталя требует времени, которого может попросту не быть в случае резкой вспышки.
Так, в конце августа ВОЗ сообщил, что с 24 июля по 20 августа 2023 года выявлено почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания ковидом. Это на 63% больше по сравнению с предыдущими 28 днями, и одной из причин могут быть новые мутации вируса.
Мутации — это плохо? Сколько их?
Кандидат медицинских наук, заведующий стационарным отделением Европейского медицинского центра (ЕМС)
В семействе коронавирусов четыре рода: альфа, бета, гамма и дельта. На человека влияют только два: альфа и бета; к последнему типу относится всем нам известный SARS-CoV-2, который меняется со временем, как и другие вирусы. Некоторые мутации незначительны, и за ними не следят, в отличие от тех, что меняют влияние вируса на человека, — контроль за ними установила ВОЗ и дала обозначения на основе букв греческого алфавита.
Было выявлено по крайней мере 13 значимых мутаций, одна из них получила название омикрон. Пирола, эрис, кракен, которые сейчас активно обсуждают, — это уже варианты субмутаций омикрона.
Надо ли в целом беспокоиться?
Эпидемиолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Университета ИТМО
Беспокоиться по поводу ковида или других респираторных инфекций нужно всегда, но на данный момент не происходит ничего экстраординарного. Когда заканчивалась острая фаза пандемии, было понятно, что коронавирус не уходит насовсем, и сейчас он распространяется, как и другие инфекционные агенты, — как, например, грипп. Да, рост заболеваемости есть, но это может быть связано с условно сезонными пиками, которые характерны для других респираторных вирусов, а также с тем, что тесты, выявляющие коронавирус, находятся в широком доступе.
Да, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, число госпитализаций увеличилось на 18% по сравнению с прошлой неделей — на этой их было 2328, — но такой же уровень был, например, в конце мая этого года.
Поможет ли вакцина и чем вакцинироваться в России?
Эпидемиолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Университета ИТМО
Вакцинация выполняет две функции: защиту от инфицирования и защиту от тяжелого протекания болезни. Первую коронавирус научился обходить еще с момента появления омикрона. Сейчас наступило время, когда защита от инфицирования вышла на условное плато — когда повторные заболевания возможны и наверняка будут происходить чаще, чем раньше.
Защиту же от тяжелого протекания болезни коронавирус все еще редко преодолевает, и есть гипотеза, что она может быть пожизненной, — тогда чего‑то подобного пандемии с нами уже не произойдет. Другая гипотеза в том, что нам будут необходимы повторная вакцинация или даже обновление вакцин, чтобы защититься от потенциально тяжелых исходов коронавирусной инфекции.
Это ключевой вопрос сейчас: снизилась ли способность существующих вакцин защищать от тяжелых форм ковида? Пока мы этого не видим, тот же «Спутник» все еще вполне эффективен, и мне кажется, что мы до сих пор живем в ситуации, когда эффективные вакцины значительно снижают риск осложнений.
Кандидат медицинских наук, заведующий стационарным отделением Европейского медицинского центра (ЕМС)
Раньше в России было пять отечественных вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Конвасэл». Сегодня из них формально осталось три, но фактически для вакцинации доступен только «Спутник». Скоро начнутся испытания его обновленной версии — в том числе для борьбы с омикроном. Думаю, она будет доступна в течение ближайших месяцев, поэтому, если вы ранее уже болели COVID-19 или были вакцинированы, а также не находитесь в группе риска, имеет смысл подождать обновленных вакцин.
Какие проблемы могут быть в случае новой массовой вакцинации?
Эпидемиолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Университета ИТМО
Одна из основных проблем — это отсутствие внятной коммуникации со стороны властей. В пандемийный год ее так и не наладили, и доверие к системе здравоохранения было низким. Поголовная вакцинация могла восприниматься населением как избыточная мера, к тому же не опровергались различные мифы и заблуждения. Например, долгое время существовало мнение, что прививку от ковида нельзя делать людям с сопутствующими заболеваниями, потому что она может вызвать у них осложнения. Хотя именно таким людям прививка необходима едва ли не в первую очередь, ведь у них намного выше риск смерти от коронавируса, чем у других.
Чего ожидать?
Большинство экспертов сходятся во мнении, что радикальных мер, затрагивающих все население, ожидать пока не стоит. Например, биологиня и профессорка американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что новые локдауны уронят экономику, а обязательные меры предосторожности вроде масок и перчаток будут востребованы только в медицинских учреждениях. Однако, как замечает Антон Барчук, пожилым людям или людям с сопутствующими заболеваниями — хроническими, онкологическими, онкогематологическими, аутоиммунными или с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией — могут потребоваться повторные вакцинации, и не только от коронавируса. У них в принципе выше риски заболеть и получить осложнение в любой сезон от любого инфекционного агента.
Барчук добавляет, что главное сейчас — это мониторинг тяжелых случаев: госпитализаций и избыточной смертности. Если их количество резко увеличится, это будет основным маркером того, что что‑то меняется и пора предпринимать дополнительные меры. При этом нельзя забывать, что коронавирус — это не единственная причина повышения смертности, и у всплесков избыточной смертности могут быть и другие причины — например, та же эпидемия гриппа.
Повторим рекомендации?
Кандидат медицинских наук, заведующий стационарным отделением Европейского медицинского центра (ЕМС)
Единственная рекомендация — это вакцинация. Особенно если вы в группе риска или не болели и не вакцинировались ранее. Но это актуально в принципе для всех.
Также очень важно вовремя изолироваться в случае тяжелой болезни — это намного эффективнее предупредит распространение вируса, чем ношение маски здоровым человеком среди зараженных. Хотя и ношение маски в местах большого скопления людей, и обработка рук не будут лишними.
Стоит помнить, что своевременное обращение к врачу повышает вероятность выздоровления с минимальным ущербом для здоровья. Ошибочно полагать, что врач нужен только тогда, когда стало «совсем плохо»: динамическое наблюдение специалистом целесообразно даже при легком течении болезни. Так легче установить, когда присоединилась бактериальная инфекция, и, следовательно, понять, нужен ли антибиотик, или достаточно симптоматических средств.