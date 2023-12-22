ТАСС: на Гозмана* завели дело по статье о фейках

В отношении общественного деятеля Леонида Гозмана* возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По пункту «д» части второй статьи 207.3 УК РФ Гозману грозит штраф до 5 млн рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 10 лет. По данным агентства, основанием для возбуждения дела стали посты в соцсетях общественника о руководстве России и ходе спецоперации.
«Опубликованные Гозманом в сети материалы прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование, в ходе которого было доказано намеренное искажение информации о ходе специальной военной операции», — пишет ТАСС.
В конце августа 2022 года Гозмана арестовали на 15 суток — его признали виновным по статье 13.48 КоАП (о публичном отождествлении действий руководства СССР с действиями фашистской Германии) из‑за поста, где он заявил, что Сталин хуже Гитлера.
Однако на этот раз причиной послужил пост политика 9-летней давности, опубликованный в «Живом журнале». Он посвящен выходу на Первом канале сериала про СМЕРШ — структуру, которую Гозман называет не менее преступной, чем СС. Оппозиционер считает, что создавать привлекательный образ бойцов СМЕРШ неправильно, поскольку некоторые из них, по словам Гозмана, участвовали в расстрелах и высылках в лагеря, в том числе невиновных.
* Леонид Гозман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.