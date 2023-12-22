ТАСС: на Гозмана* завели дело по статье о фейках

Однако на этот раз причиной послужил пост политика 9-летней давности, опубликованный в «Живом журнале». Он посвящен выходу на Первом канале сериала про СМЕРШ — структуру, которую Гозман называет не менее преступной, чем СС. Оппозиционер считает, что создавать привлекательный образ бойцов СМЕРШ неправильно, поскольку некоторые из них, по словам Гозмана, участвовали в расстрелах и высылках в лагеря, в том числе невиновных.