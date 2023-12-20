Реклама
Новости

Писательница Татьяна Викентьева обвинила Бориса Акунина в плагиате

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:19

Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева обвинила Бориса Акунина в плагиате из‑за его романов о приключениях Эраста Фандорина. Об этом сообщил ТАСС.

Викентьева требует, чтобы Таганский суд Москвы запретил показ сериала «Фандорин. Азазель» — адаптации сочинений Акунина. По мнению писательницы, в основу шоу легли книги, в которых Акунин якобы переработал ее произведение «Дом смерти».

За это, как считает Викентьева, писатель должен возместить ей ущерб в размере 1 млн рублей. Кроме того, истица просит взыскать в свою пользу прибыль от показа сериала и признать ее права на пьесу «Дом смерти».

«Иск в настоящее время оставлен без рассмотрения из‑за повторной неявки истца», — рассказали в пресс-службе Таганского районного суда.

Ранее в отношении Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ. 18 декабря Росфинмониторинг также внес Акунина в реестр экстремистов и террористов.

15 декабря издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова* из‑за их высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях. Тогда же Московский Губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Акунина.

расскажите друзьям
теги
Росфинмониторинг
люди
Борис АкунинГригорий Чхартишвили
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»