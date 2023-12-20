Писательница Татьяна Викентьева обвинила Бориса Акунина в плагиате

Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева обвинила Бориса Акунина в плагиате из‑за его романов о приключениях Эраста Фандорина. Об этом сообщил ТАСС.
Викентьева требует, чтобы Таганский суд Москвы запретил показ сериала «Фандорин. Азазель» — адаптации сочинений Акунина. По мнению писательницы, в основу шоу легли книги, в которых Акунин якобы переработал ее произведение «Дом смерти».
За это, как считает Викентьева, писатель должен возместить ей ущерб в размере 1 млн рублей. Кроме того, истица просит взыскать в свою пользу прибыль от показа сериала и признать ее права на пьесу «Дом смерти».
«Иск в настоящее время оставлен без рассмотрения из‑за повторной неявки истца», — рассказали в пресс-службе Таганского районного суда.
15 декабря издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова* из‑за их высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях. Тогда же Московский Губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Акунина.