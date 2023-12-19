В издательство «Захаров», которое публикует книги Бориса Акунина, пришли с обыском

В издательство «Захаров», которое выпускает книги Бориса Акунина, пришли с обыском. Об этом сообщили сотрудники издательства на его странице в фейсбуке*.
«Если вы в курсе Бориса Акунина, то вот вам объяснение», — прокомментировал обыск представитель «Захарова» телеграм-каналу «Подъем». Телеграм-канал данным Shot сообщает, что в издательстве изымают документацию.
Источник ТАСС заявил, что обыски связаны с делом, которое возбудили против Бориса Акунина. Писателя обвинили по двум статьям — за оправдание терроризма и распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
18 декабря Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в реестр экстремистов и террористов.
Ранее издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова* из‑за их высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях.
* принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организации.
* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.