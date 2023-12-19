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В издательство «Захаров», которое публикует книги Бориса Акунина, пришли с обыском

Александр Голиков
Сегодня в 13:22

В издательство «Захаров», которое выпускает книги Бориса Акунина, пришли с обыском. Об этом сообщили сотрудники издательства на его странице в фейсбуке*.

«Если вы в курсе Бориса Акунина, то вот вам объяснение», — прокомментировал обыск представитель «Захарова» телеграм-каналу «Подъем». Телеграм-канал данным Shot сообщает, что в издательстве изымают документацию.

Источник ТАСС заявил, что обыски связаны с делом, которое возбудили против Бориса Акунина. Писателя обвинили по двум статьям — за оправдание терроризма и распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

18 декабря Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в реестр экстремистов и террористов.

Ранее издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова* из‑за их высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях.

* принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организации.

* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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Борис АкунинГригорий ЧхартишвилиДмитрий Быков
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