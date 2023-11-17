В комитете ГД по экологии раскритиковали бурятских депутатов, разрешивших убивать бездомных животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил прокуратуру проверить решение бурятских депутатов, которые разрешили убийства беспризорных животных. Об этом он рассказал РБК.
«Мы получили несколько десятков обращений из Бурятии по поводу того, что люди возмущены принятым [властями Бурятии] решением, не согласны с ним. И мы эти обращения граждан направили в прокуратуру», — отметил депутат.
Бурматов отметил, что в федеральном законе сохранились пункты, которые обязывают обращаться с бездомными животными гуманно. Принятый в Бурятии закон противоречит им, считает он.
По словам Бурматова, если к такому заключению придет и прокуратура, решение бурятских депутатов опротестуют и потребуют привести его в соответствие с федеральным законодательством.
«У нас нет в ФЗ ни термина „эвтаназия“, ни термина „умерщвление“, ни термина „усыпление“, „гуманного“ убийства. Никаких таких терминов там нет. Должно быть все в соответствии с ФЗ, то есть основано на принципах гуманности и недопущения жестокого обращения с животными. Регионы имеют широкие права: могут вводить регистрацию животных, заниматься льготной стерилизацией, пристраиванием животных, проводить мониторинг популяций, численности, запрещать самовыгул, штрафовать за него — самые широкие полномочия. Но где здесь про открытие сафари на бездомных животных? Ни слова», — говорит он.
Недавно в Бурятии приняли закон, который позволяет убивать бездомных животных, если им за месяц не нашли хозяев. Разрешение на убийство не распространяется на кошек и собак, зарегистрированных в государственной базе, — с чипом и жетоном. Таких питомцев будут передавать в приют, чтобы найти новых хозяев.
В пояснительной записке к законопроекту умерщвление называется «более гуманным методом обращения с безнадзорными животными», чем оставление их на улице.