Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за русофобию

Кабмин дал положительный отзыв на законопроект об уголовном наказании за русофобию. Документ поддержали при условии его доработки, говорится в телеграм-канале Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).
Законопроект предлагает дополнить уголовный кодекс статьей 136.1 «Русофобия». Она предполагает ответственность за «дискриминационные действия, совершенные иностранными лицами за пределами России в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ». Также предусмотрена ответственность за публичные призывы к «дискриминационным действиям».
В качестве примеров такой дискриминации приводятся высылка русских из Латвии, а также закрытие счетов и конфискация машин в Германии.
В качестве доработки правительство предлагает конкретизировать, какие именно сроки и штрафы будут назначать за нарушение закона, а также уточнить «субъект преступления» во второй части статьи.
«Речь идет о введении новой юридической нормы в УК, в обозримом будущем законопроект будет принят Госдумой. На сегодня русофобия за рубежом из явления, как нам здесь сперва казалось, частного превратилась в явление массовое», — говорится в заявлении члена СПЧ, исполнительного директора государственного информагентства «Россия сегодня» и главреда радио Sputnik Кирилла Вышинского.
Он назвал одобрение законопроекта правительством «сигналом о выполнении поручения Президента, которое было дано после его встречи с СПЧ в прошлом году».
В феврале 2023 года глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил дать определение понятию «русофобия» и ввести за нее уголовную ответственность. В мае замглавы Минюста Андрей Логинов выступил с аналогичной инициативой. Его, кроме Фадеева, поддержали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и детская омбудсвумен Мария Львова-Белова.
Российские чиновники неоднократно говорили об увеличившейся русофобии за границей после начала военной операции на Украине. США, Великобритания и Украина отвергали обвинения в поддержке русофобии, в американском Госдепартаменте называли эти обвинения лживым нарративом, который применяется для оправдания агрессивных действий.
Глава посольства США в России Линн Трейси сказала в интервью «Коммерсанту»: «Вообще, в том, что касается американо-российских отношений, я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России».
В июне вице-спикерка нижней палаты парламента Ирина Яровая сообщила, что Госдума вместе с профильными ведомствами начала проработку «правовых норм, правовых решений» для введения уголовной ответственности за русофобию. Она также предложила создать специальные офисы, где подвергшимся русофобии за рубежом будут оказывать бесплатную юридическую помощь.