Реклама
Новости

Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за русофобию

Семён Гудошников
Сегодня в 08:55

Кабмин дал положительный отзыв на законопроект об уголовном наказании за русофобию. Документ поддержали при условии его доработки, говорится в телеграм-канале Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Законопроект предлагает дополнить уголовный кодекс статьей 136.1 «Русофобия». Она предполагает ответственность за «дискриминационные действия, совершенные иностранными лицами за пределами России в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ». Также предусмотрена ответственность за публичные призывы к «дискриминационным действиям».

В качестве примеров такой дискриминации приводятся высылка русских из Латвии, а также закрытие счетов и конфискация машин в Германии.

В качестве доработки правительство предлагает конкретизировать, какие именно сроки и штрафы будут назначать за нарушение закона, а также уточнить «субъект преступления» во второй части статьи.

«Речь идет о введении новой юридической нормы в УК, в обозримом будущем законопроект будет принят Госдумой. На сегодня русофобия за рубежом из явления, как нам здесь сперва казалось, частного превратилась в явление массовое», — говорится в заявлении члена СПЧ, исполнительного директора государственного информагентства «Россия сегодня» и главреда радио Sputnik Кирилла Вышинского.

Он назвал одобрение законопроекта правительством «сигналом о выполнении поручения Президента, которое было дано после его встречи с СПЧ в прошлом году».

В феврале 2023 года глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил дать определение понятию «русофобия» и ввести за нее уголовную ответственность. В мае замглавы Минюста Андрей Логинов выступил с аналогичной инициативой. Его, кроме Фадеева, поддержали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и детская омбудсвумен Мария Львова-Белова.

Российские чиновники неоднократно говорили об увеличившейся русофобии за границей после начала военной операции на Украине. США, Великобритания и Украина отвергали обвинения в поддержке русофобии, в американском Госдепартаменте называли эти обвинения лживым нарративом, который применяется для оправдания агрессивных действий.

Глава посольства США в России Линн Трейси сказала в интервью «Коммерсанту»: «Вообще, в том, что касается американо-российских отношений, я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России».

В июне вице-спикерка нижней палаты парламента Ирина Яровая сообщила, что Госдума вместе с профильными ведомствами начала проработку «правовых норм, правовых решений» для введения уголовной ответственности за русофобию. Она также предложила создать специальные офисы, где подвергшимся русофобии за рубежом будут оказывать бесплатную юридическую помощь.

расскажите друзьям
теги
Совет по правам человекаГосдумаГосдеп СШАКоммерсант
люди
Татьяна МоскальковаИрина ЯроваяВалерий ФадеевКирилл ВышинскийАндрей ЛогиновЛинн Трейси
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»