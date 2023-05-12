В Минюсте предложили ввести ответственность за русофобию

Замглавы Минюста России Андрей Логинов предложил ввести ответственность за русофобскую деятельность. Своей позицией он поделился на сессии «Русофобия: нацизм ХХI века» на Петербургском международном юридическом форуме, пишет РБК.
По мнению чиновника, нужно закрепить понятие «русофобия» в законодательстве и создать механизм предупреждения враждебной к России деятельности. В качестве примеров русофобии он привел отказ Эстонии выдавать визы россиянам и избиение в Нидерландах шестилетнего мальчика из‑за его национальности.
Предложение Логинова поддержали другие участники сессии. Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал заводить уголовные дела на лиц, проявляющих русофобию за рубежом, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о пятикратном росте обращений к ней по поводу русофобии, детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о «случаях травли российских детей в других странах».
Российские чиновники неоднократно говорили об увеличившейся русофобии за границей после начала военной операции на Украине. США, Великобритания и Украина отвергали обвинения в поддержке русофобии, в американском Госдепартаменте называли эти обвинения лживым нарративом, который применяется для оправдания агрессивных действий.
Новый посол США в России Линн Трейси сказала в интервью «Коммерсанту»: «Вообще, в том, что касается американо-российских отношений, я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России».