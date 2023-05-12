В Минюсте предложили ввести ответственность за русофобию

Новый посол США в России Линн Трейси сказала в интервью «Коммерсанту»: «Вообще, в том, что касается американо-российских отношений, я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России».