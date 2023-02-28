В СПЧ предложили ввести уголовную ответственность за русофобию

Он добавил, что в случае, если подходящих под потенциальное правонарушение статей в Уголовном кодексе не найдется, их необходимо создать. Фадеев добавил, что сейчас нельзя наказать за русофобию людей, живущих в других странах. По мнению главы СПЧ, к такой возможности нужно подготовиться заранее.