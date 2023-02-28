В СПЧ предложили ввести уголовную ответственность за русофобию

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил дать определение понятию «русофобия» и ввести за нее уголовную ответственность. Об этом сообщил «Интерфакс».
Фадеев заявил, что «сегодняшняя задача» властей — «попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи Уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию».
«А что такое русофобия? Мы интуитивно это понимаем, но в закон-то как это написать, как это на правовом языке квалифицировать, как квалифицировать деяния?» — отметил председатель СПЧ.
Он добавил, что в случае, если подходящих под потенциальное правонарушение статей в Уголовном кодексе не найдется, их необходимо создать. Фадеев добавил, что сейчас нельзя наказать за русофобию людей, живущих в других странах. По мнению главы СПЧ, к такой возможности нужно подготовиться заранее.
«Это работа на будущее, когда у нас появится возможность наказывать тех людей, которые проявляют, предпринимают подобные действия против наших сограждан и соотечественников. <…> Одно дело восклицать, другое — подвесить под это правовую основу и принимать правовые действия, судебные в том числе, приговоры возможные», — пояснил Фадеев.
Его поддержала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она призвала Генпрокуратуру и Следственный комитет активнее использовать существующие механизмы для «общественного наказания» за проявления русофобии.
«Наше уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по расовому признаку. Сегодня явление, с которым мы каждый день сталкиваемся и получившее название „русофобия“, в правовом поле оформлено», — подчеркнула она.
По мнению Москальковой, имеющиеся инструменты нужно «укрепить <…> особенной частью, специальным составом, поскольку, действительно, общественная опасность повышенная этих действий».
Кроме того, уполномоченная по правам человека добавила, что необходимо «стимулировать тот общественный народный трибунал», который поддерживает министр иностранных дел Сергей Лавров.