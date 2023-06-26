В Госдуме рассказали, кого планируют привлекать к ответственности за русофобию

Госдума вместе с профильными ведомствами начала проработку «правовых норм, правовых решений» для введения уголовной ответственности за русофобию. Об этом сообщила «Известиям» вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, которая одной из первых предложила такую инициативу.
Первые наработки Яровая пообещала представить в ближайшее время. Среди примеров нарушений вводимой нормы она назвала отказ в трудоустройстве и медпомощи, снятие показа театральных постановок и концертов, ограничения на использование русского языка.
Ответственны за русофобию, по ее словам, прежде всего иностранные должностные лица, в частности политики ЕС и США. Защита от русофобии будет распространяться не только на граждан России, но и соотечественников (российские чиновники так называют бывших граждан СССР, которые теперь проживают в постсоветских странах), отметила вице-спикер ГД.
Она предложила создать специальные офисы, где подвергшимся русофобии за рубежом будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Будут ли эти структуры находиться в России или за границей, где они могут подвергаться нападкам, пока неизвестно.
В феврале 2023 года глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил дать определение понятию «русофобия» и ввести за нее уголовную ответственность. В мае замглавы Минюста Андрей Логинов выступил с аналогичной инициативой. Его кроме Фадеева поддержали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Российские чиновники неоднократно говорили об увеличившейся русофобии за границей после начала военной операции на Украине. США, Великобритания и Украина отвергали обвинения в поддержке русофобии, в американском Госдепартаменте называли эти обвинения лживым нарративом, который применяется для оправдания агрессивных действий.
Новый посол США в России Линн Трейси сказала в интервью «Коммерсанту»: «Вообще, в том, что касается американо-российских отношений, я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России».